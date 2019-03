Stadt Salzburg: ÖVP beendet mit Platz eins Rot-Grün

Es ist ein historisches Ergebnis für die Stadt Salzburg. Mit 36,7 Prozent holt die ÖVP erstmals seit 1945 den ersten Platz im Gemeinderat und ein Plus von mehr als 17 Prozentpunkten. Die SPÖ ist mit 26,8 Prozent und einem Minus von 6,2 Prozentpunkten die große Verliererin. Mit Salzburg geht der SPÖ eine weitere rote Hochburg verloren. Einziger Trost: Vizebürgermeister Bernhard Auinger hat es wie schon vor 15 Monaten in die Stichwahl geschafft.

Doch Harald Preuner hat vom Amtsbonus profitiert. Mit 41,4 Prozent gegenüber Auingers 30,8 Prozent geht er mit einem deutlich klareren Vorsprung als beim letzten Mal in die Entscheidung in zwei Wochen. Damit surft die – in Salzburg weiterhin schwarze – ÖVP auf der türkisen Erfolgswelle. „Der Bundestrend hat uns sehr geholfen“, sagte Preuner.