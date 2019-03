Salzburg ist bürgerlich: Warum die ÖVP die Wahl gewann

Neutorsperre, Bundestrend - die offensichtlichen Erklärungen für den Wahlsieg der ÖVP in der Stadt Salzburg greifen zu kurz. Klar, die überhastete Sperre der Innenstadt für den Durchzugsverkehr durch SPÖ, Bürgerliste und Neos kurz vor der Wahl haben der ÖVP genauso geholfen wie die allgemeine Stimmung auf Bundesebene. Sie sind aber jeweils nur ein Mosaikstein im Erfolg Harald Preuners.

Am Sonntag hat sich vor allem wieder einmal gezeigt, dass Salzburg eine durch und durch bürgerliche Stadt ist. Die linken Akzente, die Bernhard Auinger vor der Wahl gesetzt hat, kamen bei einer großen Mehrheit offenbar nicht gut an. Wer dezidiert linke Politik wollte, hatte diesmal mit der KPÖ Plus, die erstmals seit knapp 60 Jahren im Gemeinderat sitzt, eine sichtbare Alternative.