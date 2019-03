SPÖ: Schonfrist für Drozda bis zur EU-Wahl

Die Trauer der Funktionäre ist zwar für Lercher schmeichelhaft. Aber sie ist – auch – Ausdruck der Unzufriedenheit mit Lerchers Nachfolger in der SPÖ-Parteizentrale: mit Thomas Drozda. Der amtierende SPÖ-Bundesgeschäftsführer hat es geschafft, bei allen Fraktionen in der Partei durchzufallen. „Außer Pamela Rendi-Wagner hat er niemanden mehr hinter sich“, heißt es in der SPÖ. Drozda war ein Intimus von Christian Kern, als solcher hatte er die Faymann-Leute (Faymann wurde bekanntlich von Kern gestürzt) von Beginn an gegen sich.

Inzwischen sind aber auch die Linken in der Partei von Drozda enttäuscht.

Sie hätten sich von ihm erwartet, dass er die Defizite, die eine nicht in der Partei verankerte Quereinsteigerin wie Rendi-Wagner zwangsläufig mitbringt, ausgleicht: politische Trittsicherheit, parteipolitische Reflexe und rasche Reaktionsfähigkeit.

„Wenn so etwas wie der Mord in Dornbirn passiert, dann muss die SPÖ sofort den Rücktritt des Innenministers fordern – immerhin ist es ja seine Verantwortung, dass ein gefährlicher Asylwerber frei herumläuft“, sagt ein SPÖler. Stattdessen habe die Löwelstraße (Sitz der Parteizentrale) zuerst nicht reagiert, um später sehenden Auges in die von Türkisblau aufgestellt Falle mit der Sicherungshaft zu laufen.

Der „Theaterdirektor“, wie Drozda wegen seiner Vergangenheit als Kulturmanager despektierlich genannt wird, habe weder den Draht zu den Bundesländern gefunden, noch – wegen seines persönlichen Lebensstils – zu den einfachen Leuten. So versuchen „Parteifreunde“ nach der Aufregung um Drozdas Uhr nun auch dessen Privat-Porsche zum Thema zu machen.

In der SPÖ gilt die Zeit bis zum 26. Mai als Schonfrist für Drozda. Sollte die EU-Wahl kein Erfolg werden, würde er wohl abgelöst, heißt es. Besonders die Linken in der Partei machen Druck auf einen Wechsel im Parteimanagement. Sie befürchten, dass ohne Professionalisierung der Parteizentrale auch Rendi-Wagner nicht zu halten sein wird, und es zu einem Kurswechsel zu den Rechten in der Partei (Stichwort Hans Peter Doskozil) käme.

Die Doskozil-Fans wiederum agieren nach dem Motto: Ich hau’ den Sack und mein’ den Esel. Sie kritisieren Drozda, wollen in Wahrheit aber Rendi-Wagner treffen.

Das Problem, das beide Fraktionen eint: das politisch trittsichere, strategisch denkende Kommunikationsgenie, das alle suchen, ist nicht so einfach zu finden.