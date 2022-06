Dritter Landeshauptmann geht: Zerbröselt jetzt die ÖVP?

Für Bundeskanzler Karl Nehammer lässt sich diese Häufung an (Teil-)Rücktritten in der Riege der Landeshauptleute auf einen gemeinsamen Nenner bringen: In den kommenden, so wichtigen Wochen im Kampf gegen die Teuerung, gegen die hohen Energiepreise und auch gegen eine mögliche neue Corona-Welle fehlt ihm die starke Achse seiner ÖVP-Landeshauptleute. In der Steiermark wird sich Schützenhöfer-Nachfolger Christopher Drexler erst einarbeiten müssen.

Tirol steckt im Wahlkampffieber, weil jetzt schon am 25. September die Landtagswahl angesetzt ist. Und die Übergangsstatthalterin in Vorarlberg kann ihm in diesen Wochen keine so große Hilfe sein. Bleiben ihm (nur) noch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie der Oberösterreicher Thomas Stelzer und der Salzburger Wilfried Haslauer. Wobei Mikl-Leitner und Haslauer mehr auf ihr eigenes Bundesland schauen müssen, weil dort 2023 Landtagswahlen anstehen.