Rückzüge in der ÖVP: Was ist da los?

Mittwochfrüh wurde spekuliert, dass Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner kurz vor seinem Rücktritt stehe. Wenig später wurde bekannt, dass er sich auf dringenden ärztlichen Rat in einen mehrwöchigen Krankenstand begeben muss. Rechnet man seinen Rückzug mit, sind der ÖVP jetzt innerhalb eines Monats drei Landeshauptleute abhanden gekommen: Hermann Schützenhöfer (Steiermark), Günther Platter (Tirol) und jetzt Markus Wallner (Vorarlberg). Handelt es sich bei diesen drei Fällen wirklich um individuelle Gründe, oder hängen sie vielleicht doch zusammen? Was bedeutet Wallners vorübergehender Rückzug für Vorarlberg, Bundeskanzler Nehammer und die Bundes ÖVP? Und wie akzeptiert ist es in der Politik, aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt zurück zu machen? Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle teilt ihre Einschätzungen im heutigen daily.