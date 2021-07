Dilemma in Rot: Die SPÖ zwischen Scham und Sprachlosigkeit

„Einfach sprachlos“ – so könnte man das Schweigen in den Reihen der SPÖ nennen. Keiner der SPÖ-Granden wie Ex-Bundespräsident Heinz Fischer – will im Konflikt zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil noch weiter Öl ins Feuer gießen.

Nur wenige, wie Peter Eder, Arbeiterkammerpräsident in Salzburg, trauen sich öffentlich sagen, was viele Genossen denken: „Diese Vorgänge sind für mich beschämend. So etwas über die Medien auszurichten, ist der komplett falsche Weg.“ Von Rendi-Wagner fordert Eder nun eine Entschuldigung.

Detto verfolgen hochrangige SPÖ-Funktionäre aus dem Süden Österreichs das Schauspiel mit Verwunderung. Doskozil sei bis 2025 Landeshauptmann. „Ihn bekommt Rendi-Wagner nicht weg. Das ist ihr offenbar nicht bewusst“. Angesichts dessen müsse die Parteichefin die Aussprache suchen und „zurück an den Gesprächstisch mit ihm kommen“.