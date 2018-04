Dilemma für die SPÖ: "Es gibt derzeit keinen Oppositionsbonus"

"Leistung" aufgegeben

Das noch größere Problem der Sozialdemokratie sei aber, dass sie sich den Leistungsbegriff habe wegnehmen lassen. "Die Sozialdemokratie wird oft nur mehr mit Sozialleistungen verbunden. Aber die Leute wollen nicht noch mehr Sozialleistungen. Sie wollen, dass es ein solidarisches System gibt mit klaren Regeln. Die Sozialdemokratie ist immer auch dafür gestanden, Leistung zu erbringen, ,Aufstieg durch Leistung' war ein Wahlslogan von Bruno Kreisky. Diesen Wechsel wird die SPÖ wieder vollziehen müssen", sagt Hajek.

Selbstverständlich sei Walter Steidl auch als Spitzenkandidat ungeeignet gewesen, aber Hajek will das schlechte Abschneiden der SPÖ nicht an einer Peron festmachen. Zugkräftige Personen würden oft strukturelle Schwächen zudecken, in Salzburg sei das eben nicht der Fall gewesen.

SPÖ-Chef Christian Kern liegt in der Kanzlerfrage besser als seine Partei in der Sonntagsfrage. Hajek wendet aber ein: „Dieser Wert relativiert sich, denn Kern ist mangels Grüne derzeit die einzige Person für linke Wähler.“ Würde man die etwa vier Prozent, die Eva Glawischnig in der Kanzlerfrage in der Regel hatte, abziehen, liege Kern auf dem Niveau seiner Partei.