Die Grünen zwischen Erdrutschsieg und Totalabsturz

Katzenjammer und Jubel lagen am Sonntag bei den Grünen nah beisammen. Während sie am Sonntag bei der Salzburger Landtagswahl mehr als halbiert wurden, hat die Partei in Innsbruck einen Triumph eingefahren. Nicht nur, dass die Grünen mit 24,16 Prozent (zehn Mandaten) auf dem ersten Platz landeten, schaffte es Georg Willi mit 30,88 Prozent als erster in die Stichwahl. Dort trifft er in zwei Wochen auf Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (bürgerliche Liste "Für Innsbruck").

Willi zeigte sich nach dem Urnengang "überwältigt". Für die Stichwahl sah sich der Grünen-Frontmann jedoch nicht als Favorit. Dabei dürfte er gute Chancen auf den Job des Bürgermeisters haben.

Schadensbegutachtung in Salzburg

Die Salzburger Grünen müssen heute hingegen Schadensbegutachtung betreiben. Nach dem Fiasko bei der gestrigen Landtagswahl beschäftigt sich der Landesvorstand der Salzburger Grünen heute ab 16.00 Uhr mit dem von Parteichefin und Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Rössler angebotenen Rücktritt. Ob die Partei sie zum Weitermachen bewegen kann, war intern ungewiss.

"Die Kampagne und die Politik der letzten Jahre war ganz auf mich als Spitzenkandidatin zugeschnitten. Das wurde von den Salzburger Wählern nicht für gut befunden", sagte Rössler noch am Wahlabend. Die Grünen stürzten von 20,2 auf 9,3 Prozent ab. Rössler kündigte an, heute Montag der Partei ihren Rücktritt anzubieten.

Nachdem die Bundesgrünen im Oktober 2017 aus dem Nationalrat flogen, sind sie nun auch auf Landesebene in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Höhepunkt ihres Einflusses 2014/15 regierten sie in sechs Ländern mit. Falls sie nun auch in Salzburg nicht mehr Teil einer Koalition werden, sind die Grünen nur mehr in drei Landesregierungen vertreten: In Vorarlberg und Tirol mit der ÖVP und in Wien, wo 2019 oder 2020 gewählt wird, mit der SPÖ. In Kärnten flogen sie nach der Landtagswahl nicht nur aus der Regierung, sondern auch aus dem Landtag.

Grünen-Chef sieht "ausbaufähiges" Potenzial

Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler kann in dieser Situation jede Positivmeldung brauchen und zeigte sich noch am Sonntag sehr erfreut über den "herausragenden Zwischenerfolg" von Georg Willi in Innsbruck.