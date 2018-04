Umfrage: Fast jeder Dritte will Schwarz-Blau in Salzburg

Interessant: Sechs Prozent wollten mit ihrem Kreuzerl bei Blau die Grünen in der Regierung verhindern.

Grün-Wähler schätzten, ähnlich wie jene des derzeitigen Koalitionspartners ÖVP, die „gute Arbeit“ (23 Prozent), jeder Vierte nannte das Wahlprogramm der Ökos als Grund. Bei den Neos waren die Person Sepp Schellhorn sowie die Attribute „frischer Wind“ und „Erneuerung“ ausschlaggebend.

Der Salzburger Finanzskandal, der bei der Landtagswahl 2013 für neue Machtverhältnisse gesorgt hatte, war diesmal „kein echtes Thema mehr“, sagt der Meinungsforscher. Dass die Bevölkerung mit ihrer Landesregierung zufrieden war, sei laut Hajek für Haslauer & Co. die „halbe Miete“ gewesen: 66 Prozent waren „sehr“ bis „eher“ zufrieden.

"Wertschätzende Basis" mit allen

Bei der Frage, mit wem Haslauer künftig koalieren sollte, wünschen sich 32 Prozent aller Befragten Schwarz-Blau, 27 wollen eine Koalition mit der SPÖ, nur 24 sind für eine Fortsetzung mit den Grünen – diesmal mit den Neos als dritten Partner.

Haslauer ließ sich seine Optionen am Wahlabend noch offen: er lobte die "menschlich wertschätzende Basis" mit allen Kandidaten und kündigte an, in den nächsten Parteien mit allen zu sprechen.

ÖVP-Chef und Kanzler Kurz, der im Bund mit den Blauen koaliert, gratulierte Haslauer „von ganzem Herzen“ zum „eindrucksvollen Wahlsieg“.