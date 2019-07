Dienstag im Hohen Haus: Parlaments-Beschlüsse im Staccato

„Zack, zack, zack“ und weg war das Herzensprojekt von Kettenraucher Heinz-Christian Strache. Der mittlerweile legendäre Sager aus dem Ibiza war der Kalauer gestern unter den Abgeordneten. Der Grund: 30 Beschlüsse standen auf der Tagesordnung. Die ÖVP – nicht mehr an die Koalitionsräson gebunden – schloss am Dienstag im Nationalrat gemeinsam mit der SPÖ endgültig die Raucherbereiche in der Gastronomie.

Offiziell wüteten die Blauen und bezeichnete das Vorgehen der Türkisen als Wortbruch. „Wir werden keine Beschlüsse aus der Koalitionszeit zurücknehmen“, so FPÖ-Chef Norbert Hofer gegenüber dem KURIER. Doch wirklich begeistert waren die blauen Spitzenpolitiker über die Raucherregelung im Vorjahr ohnehin nie.

Immer wieder bekam man im Frühjahr 2018 als Begründung zu hören: „Was sollen wir tun, der Strache will es halt unbedingt.“

Auch wenn der Ex-FPÖ-Chef nicht anwesend war, den Plenartag dominierte er ungewollt doch – auch abseits des Sagers. Neben dem Rauchverbot fanden auch seine skandalösen Versprechungen im Ibiza-Video Niederschlag im Parlament.

Weil Strache in besagtem Video vollmundig ankündigte, das Wasser – er nannte es das „weiße Gold“ – nach französischem Vorbild „privatwirtschaftlich managen zu lassen“, sicherten nun FPÖ, SPÖ, ÖVP, Neos und Liste Jetzt die öffentliche Wasserversorgung verfassungsrechtlich ab. Damit ist die Privatisierung des Wassers nicht mehr möglich.