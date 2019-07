Nationalrat-Ticker: Journalistin Hamann kandidiert für die Grünen

Heute, Dienstag, und Mittwoch stehen die letzten Plenarsitzungen des Nationalrats vor der Sommerpause auf dem Programm. Der Parlaments-Kehraus wird bestimmt durch das "freie Spiel der Kräfte", das je nach Materie wechselnde Mehrheiten ermöglicht.

Insgesamt stehen mehr als 30 Anträge in den zwei Tagen auf dem Programm. So wird unter anderem das Rauchverbot in der Gastronomie mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, Neos und Liste Jetzt beschlossen. Die Reform der Parteienfinanzierung kommt mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und Jetzt zustande.

Den Anfang macht eine Aktuelle Stunde der ÖVP zum Thema "Nachhaltige Budgetpolitik".

Indes überraschten die Grünen mit einer prominenten Quereinsteigerin.