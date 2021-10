Die Stunde der Diplomaten

Ob in Saudi-Arabien oder in Jerusalem, in Kiew oder in Brüssel: Wann immer Sebastian Kurz Mitte des vergangenen Jahrzehnts auf Dienstreise ging, hatte er stets eine eingeschworene, erfahrene Diplomatentruppe um sich, die den blutjungen Außenminister quasi durch die Weltgeschichte trug.

Alexander Schallenberg gehörte dazu, Ex-Pressesprecher früherer Außenminister und unter Sebastian Kurz Leiter der Stabsstelle für außenpolitische Planung; Nikolaus Lutterotti, außenpolitischer Berater des Außenministers; Jan Kickert, politischer Direktor im Außenamt; Alexander Marschik, Leiter der Sektion II; und Michael Linhart, Generalsekretär im Außenamt und damit offizielle Nummer zwei hinter dem Minister.