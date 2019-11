Die Steiermark wählt: Der Landtag als Wahlkampfbühne

"Eine Landtagssitzung fünf Tage vor der Wahl birgt natürlich Sprengpotenzial, bei einigen liegen die Nerven blank", warnt Lara Köck, Grüne. Es ist die 60. Sitzung der XVII. Legislaturperiode, die kurz vor ihrem Ende steht. Am Sonntag wird in der Steiermark neu gewählt, vorzeitig und "ohne Not", wie die SPÖ sagt oder um dem Land "ein halbes Jahr Wahlkampf zu ersparen", wie die ÖVP trommelt.