Steiermark: Was vom Reformmotor blieb

Einst stand die Steiermark für Österreichs Sanierungsfall im Gefolge der Verstaatlichten-Krise. „Aber das ist völlig weg. Die Steiermark hat sich in den vergangenen 25 bis 30 Jahren zu einem High-Tech-Standort entwickelt“, sagt Ex-Wirtschafts- und Finanzlandesrat Herbert Paierl.

An der Montanuniversität wurde lange Bergbau unterrichtet, heute werken an der Top-Uni in Leoben die „international anerkanntesten Materialwissenschaftler“, schwärmt der frühere ÖVP-Politiker. Paierl ist sich sicher: „Kaum eine andere Region in Österreich hat sich derart positiv verändert, und das durchaus mit allen Beteiligten – auch der Politik. Da wurde der Strukturwandel erfolgreich begleitet, etwa sehr engagiert vom steirischen AMS. Es ist mehr passiert, als dass Frank Stronach mit seiner Magna gekommen ist.“