Tiefschwarz und blassrot: Die Steiermark wählt im November

Wie in Vorarlberg bleibt auch die ÖVP in der Steiermark dabei – beim Schwarz als Parteifarbe. Wer Landesobmann Hermann Schützenhöfer fragt, ob er in den kommenden Wochen Türkis tragen werde, bekommt eine verschmitzte, aber verhaltene Antwort: „Naja, meine Frau schimpft zwar, ich trag’ zu viele dunkle Anzüge....“

Es ist exakt die launige Art Schützenhöfers, sein Habitus als bedächtiger Landesvater und die jüngsten Wahlerfolge der ÖVP, die eine Tatsache überdecken: Noch nie startete die ÖVP in der Steiermark von einem tieferen Punkt aus in Landtagswahlen.