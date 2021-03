Die Länder wollen lockern - aber wie?

Wallner verwies neuerlich auf die unterschiedliche Entwicklung der Infektionszahlen in Österreich. Die Inzidenz sei in Vorarlberg "sehr niedrig", wenn auch leicht steigend. Daher könne er sich "den einen oder anderen Öffnungsschritt" in Vorarlberg vorstellen. Es sei angesichts der unterschiedlichen Entwicklung "legitim, wenn wir gerne etwas schneller vorgehen würden", sagte er. "Wenn der Bund sich durchringt, gegen Ende des Monats etwas zu tun, wäre es vorstellbar, in Vorarlberg etwas früher zu beginnen."

Wallner blickt hierbei vor allem auf die Kinder, konkret auf den Sportbereich. Wenn diese am Vormittag getestet in der Schule sind, so könnten sie am Nachmittag zum Fußballtraining, sagte er. Auch in der Gastronomie schweben ihm Öffnungen (mit Selbsttests) vor, wiederholte er seinen Vorschlag.

Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass Vorarlberg aufgrund der guten Inzidenzen aufsperren können wird.

Burgenland klar für regionale Differenzierung

Seitens der anderen Landeshauptleute kam zum Vorschlag der regionalen Differenzierung leichte Zurückhaltung, lediglich Burgenlands Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) sprach sich klar dafür aus: Sein Land habe das schon in der Vergangenheit vorgeschlagen. Wiens Bürgermeister Ludwig sagte hingegen, es habe sich gezeigt, dass einzelne Bundesländer immer wieder unterschiedliche Entwicklungen bei den Infektionszahlen durchmachen, Veränderungen könnten sehr rasch gehen. Denn Österreich sei ein kleines Land, die Mobilität hoch. Er spreche sich für österreichweite Richtlinien aus, sagte Ludwig.

Anders sieht das übrigens SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner. Laut ihr seien weitere Öffnungen "hochgradig unverantwortlich." Denn: "Die Neuinfektionen steigen an und leider auch die Zahl der Intensiv-Patienten. Diese hochriskante Situation ist das Ergebnis der verfrühten Öffnungen der Bundesregierung. Es ist jetzt keine Zeit für Experimente." Eine Situation wie im November müsse verhindert werden.