Die Insignien der Macht

Gemäß dieser Tradition trug auch Bruno Kreisky Maßanzüge, doch niemand wagte es, ihm dies zum Vorwurf zu machen. Spätere SPÖ-Bundeskanzler fielen mit legererem Umgang mit Dresscodes auf. Die weißen Radlerhosen von Alfred Gusenbauer gehören längst zum Kanon der schlimmsten Politiker-Outfits. Immerhin war der Anlass der Radlerhose ein Ausflug. Gusenbauer hätte aber wissen müssen, dass Politikerbeine in der Öffentlichkeit besser bedeckt bleiben. Dass sich ÖVP-Außenminister Alois Mock 1987 beim Staatsbesuch in Jordanien bei König Hussein kniefrei zeigte, hatte ein parlamentarisches Nachspiel. Ausgerechnet grüne Abgeordnete sorgten sich in einer parlamentarischen Anfrage um „Österreichs Ansehen“.