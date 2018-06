Deutscher BND spionierte 2000 Ziele in Österreich aus

Im Visier vieler Geheimdienste stehen die verschiedenen UNO-Organisationen, die OSZE und die Atomenergiebehörde. Auch die Deutschen hatten an diesen Interesse. Bekannt war bereits, dass der BND sich für ausländische Journalisten interessiert hat – etwa Reuters, BBC oder die New York Times. In Österreich interessierten sich die Spione offenbar für das Faxgerät der Außenpolitikredaktion der Austria-Presse-Agentur. Welch brisante Details hier abgeschöpft wurden, ist allerdings unklar.

Neben Universitäten (TU Graz und Wien) wurden Wirtschaftsunternehmen überwacht – etwa die Waffenproduzenten Hirtenberger und Steyr-Mannlicher, der Feuerwehrfahrzeugbauer Rosenbauer, die voestalpine, aber auch Banken wie etwa die Raiffeisen oder die Nationalbank. Alle diese Unternehmen sind international tätig. Ob diese eine Art Industriespionage war, ist derzeit noch unklar.