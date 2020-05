Österreich zeigt BND-Agenten an

Die Strafanzeige von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner nach dem Paragrafen 256 StGB (Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, Anm.) richtet sich zwar offiziell gegen "unbekannte Täter" (der KURIER berichtete). Doch hinter den Kulissen ist klar, dass damit Agenten des deutschen Bundesnachrichtendienstes BND und der US-amerikanischen Lauschzentrale NSA gemeint sind. Brisant: Mit der Anzeige will das Innenministerium einen Einblick in Untersuchungen bekommen, die derzeit in Deutschland im Laufen sind.

Wie berichtet, soll der BND für die Amerikaner den Datenverkehr mit seiner Abhörstation in Bad Aibling in Bayern nach bestimmten Suchmerkmalen wie Telefonnummern oder IP-Adressen von Computern ausspioniert haben - darunter auch den Mailverkehr der österreichischen Regierung.

Die österreichische Strafanzeige gegen ausländische Geheimdienste mutet für Außenstehende etwas skurril an. Doch am Rande des Sicherheitsgipfels "Forum Salzburg" in St. Pölten erläuterte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, dem KURIER die Hintergründe.