Deutsch über Hofer: "Als Dritter Nationalratspräsident nicht würdig"

Nach der Liederbuch-Affäre um den steirischen FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger forderte Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, erneut den Rücktritt Norbert Hofers als Dritter Nationalratspräsident. Der FPÖ-Chef habe in der Causa nicht durchgegriffen, daher sei er des Amtes nicht würdig, sagte Deutsch in der ORF-Pressestunde am Sonntagvormittag.

Jemand, der ein Buch mit Passagen wie "Heil Hitler, ihr alten Germanen" in der Bibliothek stehen habe ( Zanger, Anm.), könne nicht im österreichischen Parlament sitzen. "Aber Hofer hat sich hinter ihn gestellt", sagte Deutsch.

Die Distanzierungen der FPÖ vom Antisemitismus würden nicht reichen. "Es müssen Taten folgen." Auch störe es ihn, dass die antisemitischen Vorfälle in der FPÖ noch "Einzelfälle" genannt werden - "das hat System".