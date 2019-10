Der Weg zur neuen Regierung

Wenn er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, wird Sebastian Kurz diese Woche mit den Chefs aller Parteien Koalitionsmöglichkeiten „sondieren“. Möglicherweise zieht er eine zweite, vertiefende Runde.

Nach Abschluss der Sondierungen wird Kurz dem Bundespräsidenten berichten, mit welcher Partei er in richtige Regierungsverhandlungen einzusteigen gedenkt.

Die Präferenz der Türkisen ist klar: die Grünen. Am vergangenen Donnerstag auf dem „Tag der Industrie“ am Wiener Schwarzenbergplatz ging die Stimmung eindeutig in Richtung Türkis-Grün. Vielen Großbetrieben ist längst klar, dass der Zug in Richtung Ausstieg aus fossiler Energie abgefahren ist, mancher Gesprächspartner vermittelte den Eindruck, dass Klimaschutzpolitik als Katalysator für technologische Transformation willkommen ist.