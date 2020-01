Der Pakt: Kurz und Kogler reden heute Klartext

Den Kanzler, zehn Minister plus einen Staatssekretär bekommt die ÖVP, vier Minister plus einen Staatssekretär-Posten die Grünen. Laut SN ist Ulrike Lunacek, die sich nach der missglückten Wahl 2017 aus der Politik verabschiedet hat, als Staatssekretärin im Gespräch. Die frühere Rektoren-Chefin Eva Blimlinger soll hingegen nicht mehr so hoch gehandelt werden.

ÖVP: Wieder Generalsekretäre in Ministerien

Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass die ÖVP wieder Generalsekretäre in den Ministerien installieren will. Die gab es schon zu Zeiten von Türkis-Blau, die Übergangsregierung sparte die Posten dann ein. So wird etwa der vormalige Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal Generalsekretär im Außenministerium.

Ob die Grünen auch welche ernennen werden, ist noch unklar.