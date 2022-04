Der Mythos von Österreich als „Brückenbauer“

„Österreich hatte damals eine weltpolitische Funktion“, sagt Nowotny. Österreich habe Dissidenten unterstützt, Kulturzentren in Osteuropa aufgebaut und politische Kontakte in den Osten gehalten, „was wichtig war“, sagt Nowotny. Ein klassischer Brückenbauer in diesem Sinne sei der kürzlich verstorbene Vizekanzler Erhard Busek gewesen.