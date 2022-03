"Zu g'scheit für die Spitzenpolitik": Buseks reiches, geistiges Erbe

Am 25. März hätte er seinen 81. Geburtstag gefeiert.

Am Montag gab das Institut für den Donauraum bekannt, dass dessen langjähriger Vorstand, Erhard Busek, am Sonntag, den 13. März überraschend verstorben war. Es ist ein trauriger Tag.

Erhard Busek war schon Zeit seines Lebens eine Legende. Wie kein anderer Politiker in den letzten Jahrzehnten hatte Busek ein Gespür für Entwicklungen und richtete sein Handeln danach aus.



Bereits in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren setzte er in Wien einen Trend, der heute in den Bobo-Bezirken voll zur Entfaltung kommt: Während die dominierende Stadt-SPÖ damals wuchtige Shoppingcenter an den Stadträndern, riesige Wohnsilos und breite Straßen baute, setzte Busek bereits auf Grätzl-Revitalisierung, pflanzte Bäume und inszenierte mit dem legendären Stadtfest Kultur in der City. Auf diese Art wurde Busek indirekt zum Geburtshelfer für das Donauinselfest, denn die SPÖ-Wien wollte dem schwarzen Stadtfest etwas entgegensetzen.



"Bunte Vögel" gegen "rote Dinos": Busek hatte Erfolg mit seiner Politik in Wien. 1978 und 1983 errang er mit 34 und 35 Prozent beeindruckende Zugewinne und eroberte aus eigener Kraft das Amt des Vizebürgermeisters. Er war Wiens erster Grüner.

Aber auch außenpolitisch war Busek sehr früh auf der richtigen Seite engagiert.