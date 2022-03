Der härteste Polit-Job in der Pandemie

Österreich hat den mittlerweile dritten Gesundheitsminister in der Pandemie – und auch international ist der Job ein Schleudersitz. So mancher scheiterte am Regierungschef, wie etwa das Beispiel Brasilien zeigt: Luiz Henrique Mandetta war schon im April 2020 den Job los, weil er einen Lockdown forderte. Sein Nachfolger trat nach einem Monat ab. Aktuell versucht Marcelo Queiroga (Nummer vier) sein Glück.

Tschechien hatte 2021 schon drei Gesundheitsminister verschlissen, da musste einer davon – Adam Vojtěch – zurückkehren. Auch er war wegen Unstimmigkeiten mit dem Regierungschef zurückgetreten. Sein Nachfolger, Vlastimil Válek, ist seit Dezember im Amt.

Ilze Vinkele, Lettland, wurde das Misstrauen ausgesprochen. Sie sah sich als „Sündenbock“ für Fehler im Pandemiemanagement. In der Slowakei musste Marek Krajčí wegen einer Lieferung nicht zugelassenen Impfstoffes gehen, in Polen Lukasz Szumowski wegen überteuerter Schutzmasken.

In Rumänien gab es einen Brand mit mehreren Toten auf einer Intensivstation, der Nelu Tataru das Amt kostete. Alexandru Rafila ist mittlerweile der vierte Minister.