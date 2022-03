Was Mückstein hinterlässt

Er hat genug. Endgültig. Nach nur elf Monaten an der Spitze des Gesundheitsministeriums zieht sich Wolfgang Mückstein aus dem Amt zurück.

Der Seitenwechsel des Allgemeinmediziners stand vom ersten Tag an unter keinem guten Stern. Der stress-bedingte Abgang von Rudolf Anschober kam ungeplant. Und so mussten die Grünen mitten in einer Pandemie ausgerechnet jenen Minister ersetzen, der sich mit nicht gerade trivialen Fragen wie etwa flächendeckenden Lockdowns herumschlagen durfte.