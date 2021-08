Der FC-Nationalrat: Österreichs andere National-Elf

Manchmal, sehr selten, ergeben sich im Leben Situationen – oder vielmehr Konstellationen – bei denen man sich das Schicksal vorstellen möchte, wie es sich leise, aber sehr hämisch ins Fäustchen lacht. Zum Beispiel, wenn es auf den Kader des FC Nationalrats schaut.

Er ist laut Selbstbeschreibung eine „Gemeinschaft von ehemaligen und aktiven National- und BundesrätInnen, die Freude am Fußballsport haben“. Im defensiven Mittelfeld sowie Mannschaftskapitän: Andreas Hanger (ÖVP). Im linken Mittelfeld: Kai Jan Krainer (SPÖ).

Als Anführer ihrer jeweiligen Fraktionen haben sich die beiden im Ibiza-U-Ausschuss zuletzt wirklich gar nichts geschenkt. Am Fußballplatz hingegen sei es tabu, ausschussbezogene Wortgefechte weiterzuführen, erzählt Hanger. In der Politik und am Spielfeld habe man schließlich ganz unterschiedliche Rollen. „Am Platz spielen wir alle in eine Richtung, da geht es um Geschlossenheit und Teamgeist“, beschreiben beide.