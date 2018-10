Der Fall Lansky und das BVT: Groteske um geheime Anwaltsdaten

Am Tag nach Rakhat Aliyevs Tod (24. Februar 2015) wurde je ein USB-Stick mit „Lansky-Daten“ an die Staatsanwaltschaft Wien, den damaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter, an BMI-Generaldirektor Konrad Kogler, an die damalige Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Eva Marek und an BVT-Chef Peter Gridling verschickt. Anfang März 2015 verteilten Aliyevs-Anwälte dann rund 20 USB-Sticks mit Daten bei einer Pressekonferenz. Drei Tage später gab „eine anonyme weibliche Person an Beamte des BVT“, wie aus einem aktuellen Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft(WKSTA) hervorgeht.

Anwalt Lansky versuchte, eine Herausgabe dieser Datenträger oder eine Löschung mit Anträgen per Gericht zu erreichen – aber ohne Erfolg.

Der anonym an BVT-Chef Gridling verschickte USB-Stick und einer von der Pressekonferenz wurden in der EDV-Abteilung des BVT forensisch gesichert, sprich eine Sicherungskopie wurde angelegt. Die Sticks wurden danach der Staatsanwaltschaft Linz übermittelt. Die Kopie des anonymen Sticks wollte das BVT angeblich auswerten. Das Landesgericht Linz hat aber eine Einsichtnahme untersagt. Das BVT wurde vom Gericht sogar angewiesen worden, alle Kopien der USB-Sticks der Justiz zu übermitteln.

„Alle bereits angefertigten Kopien und Ausdrucke sind sofort (...) bei mir zu hinterlegen“, ordnete eine Linzer Richterin Mitte 2015 an. Die Lansky-Daten durften aufgrund des Anwaltsgeheimnisses nämlich nicht verwertet werden.