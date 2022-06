Der Club der alten Landeshauptleute: „Im Nachhinein wussten wir, wie’s geht“

Mittlerweile werden die Treffen aber seltener, denn die Alt-Landeshauptleute sind älter geworden. Zernatto ist heute 73. „Und ich war noch ein Baby-Landeshauptmann als ich zur Runde eingeladen worden bin, die anderen waren etwa 20 Jahre älter“, sagt er.

Neben dem Platz am Tisch der Alt-Landeshauptleute habe er es nach seinem Rückzug aus der Politik vor allem genossen, wieder mehr Zeit für die Familie zu haben. Im Amt habe er sicher seinen Chauffeur öfter gesehen als seine Tochter, sagt er.

Und auch die Sache mit dem Sonntagsessen ist wieder leichter geworden. Das hatte sich als amtierender Landeshauptmann nämlich mitunter schwierig gestaltet. „Ich wollte am Sonntag immer mit der Familie essen gehen. Irgendwann hat meine Tochter gesagt, bleiben wir lieber daheim. Das habe ich nicht verstanden, bis sie gesagt hat: ’Da kommt sonst wieder ein Mann und will was von dir’“, erzählt Zernatto.

Noch schwieriger hatte er es mit Tony Blair, ehemals Premierminister Großbritanniens, der sich nach einem Treffen mit Jacques Chirac, Gerhard Schröder und Muammar al-Gaddafi am Wörthersee einmal eine katholische Messe anschauen wollte. Zernatto begleitete ihn zur Kirche, woraufhin eine Menge motivierter Pörtschacher Kirchgänger die beiden umringte. Blair gefiel es trotzdem. Und Zernatto nahm es als Lektion in Sachen EU-Politik: „Ich habe mir gedacht, so viel Europa auf niedrigster Ebene würde uns allen guttun, dann wäre die europäische Idee populärer“, sagt er.