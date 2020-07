Das sind die Ergebnisse der "Corona-Matura"

Ein weiteres Problem: Während es in Deutsch und Englisch weniger Schwankungen zwischen den Jahrgängen gibt, ist dies in Mathematik durchaus zu beobachten. Wie schon vor zwei und vor vier Jahren wurde rund ein Fünftel der Arbeiten mit einem Fünfer bewertet. Außerdem schafften nur sieben Prozent einen Einser und 13 Prozent einen Zweier. "Leider blieben in Mathematik bei der Klausur sehr wenig Gut und Sehr Gut über", sagte Faßmann. An den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) war die Notenverteilung dagegen viel gleichmäßiger.

Faßmann ortet das Hauptproblem weniger bei den "Nicht genügend": "Der Teil eins ist grundsätzlich lösbar, ein Genügend ist machbar." Der zweite Teil sei dagegen "ausgesprochen schwierig", die Latte für bessere Noten zu hoch. Dieses Problem habe er schon in seiner ersten Amtszeit gemeinsam mit dem ehemaligen Wiener Stadtschulratspräsidenten Kurt Scholz angehen wollen - nach dem Platzen von Türkis-Blau sei dies aber vorübergehend nicht möglich gewesen: "Der Druck für eine faire und verständliche Matura war weg. Ist die Katze aus dem Haus...."

Um das künftig zu verbessern, wird nun im Ministerium eine eigene Arbeitsgruppe Mathematik gebildet. Man habe sich die Frage gestellt, warum die Mathe-Matura an den BHS besser funktioniere als den AHS, ekrlärte Faßmann. Während bisher für beide Bereiche unterschiedliche Personen zuständig waren, wird nun der bisherige Referatsleiter für die Mathematik an den BHS, Martin Hofer, mit der Führung eines zusammengelegten AHS- und BHS-Referats betraut. Außerdem werden die sogenannten "Item-Writer" für die AHS ausgetauscht - das sind jene Personen (meiste Mathe-Lehrer), die die Maturaaufgaben erstellen.

Die Änderungen, kündigt der Minister an, würden sich bis zum Matura-Haupttermin 2021 ausgehen.