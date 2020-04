Das Jagdkommando hat einen neuen Kommandanten

Am 20. April 2020 besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Spezialeinheit des Österreichischen Bundesheeres in Wiener Neustadt. Im Zuge ihres Truppenbesuchs fand auch die Ernennung von Oberst des Generalstabsdienstes Philipp Ségur-Cabanac (44) zum Kommandanten statt. Bereits zuvor hatte er einige Führungsfunktionen inne. Zum Beispiel beim Jägerbataillon 25 in Klagenfurt, beim Jagdkommando in Wiener Neustadt und als Referatsleiter in der Grundsatzplanung im BMLV.