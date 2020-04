Corona-Krise: So bringt das Jagdkommando Landsleute nach Hause

Als am 13. März eine Maschine aus Wien-Schwechat am Flughafen in Rom aufsetzte, hatten sich unter die Crew auch zwei Männer gemischt, die sofort auffielen. Auf ihren Jacken prangte der Name der Einheit, der sie angehören: dem Jagdkommando, der Spezialeinheit des österreichischen Bundesheers.

Im Auftrag des Außenministeriums unterwegs

Eigentlich operiert die Truppe oft im Geheimen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch in den vergangenen Wochen waren die Kommandos im Auftrag des Außenministeriums unterwegs – und damit sichtbar für jene Passagiere, die sie in Zeiten der Corona-Krise wieder sicher nach Österreich brachten.

Fiebermessungen

„Bis Mittwoch dieser Woche waren die Soldaten bereits bei zehn Flügen mit an Bord. Eine der Aufgaben ist es, die Crew bei den Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Auch Fiebermessungen wurden durchgeführt“, bericht Jagdkommando-Kommandant Philipp Ségur-Cabanac im Gespräch mit dem KURIER.