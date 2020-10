Das Heer rüstet sich für "neue Bedrohungsbilder"

Wie funktioniert Teiltauglichkeit?

Es sollen nur noch diejenigen den Dienst an der Gesellschaft nicht verrichten, die tatsächlich dazu geistig oder körperlich nicht in der Lage sind. Jemand, der über besondere IT-Kenntnisse verfügt, aber im Rollstuhl sitzt, wäre zum Beispiel perfekt als Cyber-Soldat einsetzbar.

Es gibt Unruhe wegen unterschiedlicher Bezahlung: Berufssoldaten bekommen viel mehr als Milizsoldaten, Milizsoldaten, die freiwillig in den Einsatz gehen, bekommen wiederum das Dreifache dessen, was ein Milizsoldat im verpflichtenden Covid-Einsatz bekommt.

Durch Corona hatten wir zum ersten Mal eine Teilaufbietung der Miliz und außerdem einen um zwei Monate verlängerten Präsenzdienst für 1.300 Grundwehrdiener. Das Bezahlungssystem ist aus den Fünfzigerjahren und wurde seitdem nicht wirklich adaptiert. Das gilt es zu reparieren. Jeder einberufene Milizsoldat hat jedoch im Einsatz sein ziviles Gehalt plus eine Einsatzprämie bekommen, das möchte ich an dieser Stelle schon festhalten.

Es kursiert das Gerücht, dass Sie Kasernen verkaufen wollen.

Wir investieren heuer 130 Millionen Euro in die Kasernen und circa das Doppelte nächstes Jahr. Was Sie ansprechen, ist die Situation in Wien: Da geht es um ein Verdichtungsprogramm, das seit vielen Jahren diskutiert wird. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Raumkonzept.

Wie finanzschwach ist das Bundesheer? Zum Teil hieß es, dass sogar Geld für Benzin für die Lkw fehle.

Wir haben mit 2,67 Milliarden Euro für das heurige Jahr das höchste Verteidigungsbudget, das es je gab. Zusätzlich braucht es Sonderinvestments – etwa der Kauf von 18 Hubschraubern.

Vergleichsweise gibt Österreich aber noch immer extrem wenig Geld für das Heer aus. Ist die Erhöhung überhaupt nachhaltig?

Ich werde weiter für das Budget kämpfen.

Wie geht es Ihnen eigentlich als erste Frau an der Spitze des österreichischen Bundesheeres?

Ich bin durchaus sehr freundlich aufgenommen worden, und es macht Freude, Pionierin zu sein. Ob sich jeder daran gewöhnt hat, lasse ich jetzt einmal so stehen.

Die Heeresschau an diesem Nationalfeiertag 2020 muss wegen Corona ganz anders stattfinden als sonst.

Es wird großartig. Wir werden die Leistungsschau in die Wohnzimmer der Österreicherinnen und Österreicher bringen mit über drei Stunden Berichterstattung im ORF. Sehr viel wird digital sein, aber die Angelobung am Heldenplatz findet statt. Wir konnten mit Stefan Ruzowitzky einen Oscar-prämierten Regisseur gewinnen, der die Vielfalt des österreichischen Bundesheeres darstellt. Wenn man gesehen hat, was da in den letzten Monaten geleistet wurde, kann uns das stolz und sicher machen.