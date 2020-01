Das große Werben um Hans Peter Doskozil

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen, ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz – von den fast täglichen türkisen Ministerauftritten im Burgenland zu schweigen: Dass um die 250.181 Stimmbürger, die bei der Landtagswahl am Sonntag wahlberechtigt sind, so ein "Griss" herrscht, liegt an einem, der auf Wahlhilfe aus dem Bund verzichtet: Hans Peter Doskozil.

Dabei bezweifelt niemand, dass die seit 1964 den Landeshauptmann stellende SPÖ weiter oben bleibt. Zumindest prognostizieren das Meinungsforscher ( Peter Hajek und Karmasin Research).