SPÖ: Wie Doskozil mit einem Sieg den Bundeskurs korrigieren will

Doch der deplorable Zustand der Bundespartei hat die Kräfteverhältnisse verschoben. Obwohl es zuletzt vergleichsweise ruhig geworden ist um Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, hat sich die Gemengelage nicht stabilisiert oder verbessert, sondern verschlimmert: Erst vor wenigen Tagen konnten die Grünen die SPÖ zum ersten Mal überhaupt bei einer bundesweiten Umfrage überholen (in den Roh-Daten ist die SPÖ dem Vernehmen nach bereits einstellig). Und in einer derart krisenhaften Situation kommt jenen Landesparteien, die noch über einen Landeshauptmann verfügen – also Wien, Kärnten und dem Burgenland – eine ganz besondere Rolle zu.

Doskozil selbst leugnet erst gar nicht, dass der 26. Jänner für ihn der Startschuss für den Kurswechsel sein könnte. Als der 49-Jährige vor wenigen Tagen vom KURIER gefragt worden ist, ob die Landtagswahl den Kurs der SPÖ im Bund beeinflusse, antwortet er zustimmend. „Ich bin gern für die Zukunft der Sozialdemokratie verantwortlich.“ Und weiter: „Jetzt muss man die SPÖ ganz massiv aufrütteln.“

Aufrütteln? Das klingt als schliefe die Löwelstraße.

Tatsächlich klagen Funktionäre von Tirol über Linz bis zum Neusiedler See, dass die Bundespartei „erschöpft“ bis „lethargisch“ wirke. „Der versprochene Erneuerprozess mit den ,Zukunftslaboren’ soll im April abgeschlossen sein. Bis dato entfaltet die Bundespartei aber weder in diese noch in irgendeine andere Richtung Aktivität“, ärgert sich ein Landesparteiobmann. Nachsatz: „Es werden bös’ gesagt nicht einmal mehr Newsletter verschickt.“

Was aber wird passieren? Wie geht es weiter?

In einem Punkt scheint sich die SPÖ einig zu sein: Was auch getan wird, es darf das eigene Ergebnis bei der Wien-Wahl nicht gefährden.

Damit ist auch eines der Planspiele, das bisweilen kolportiert wird, nämlich eine Obmannschaft Doskozils von Eisenstadt aus, realpolitisch nicht drin. Pamela Rendi-Wagner sitzt, noch, fest im Sattel – weil jede Unruhe das Wien-Ergebnis beeinflussen würde.