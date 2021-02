Tage des Zorns: "Das Gefühl, ich werd' übers Ohr gehauen"

Otmar Höll: Dass die Politik versucht, der Wissenschaft vorzuschreiben, zu welchen Ergebnissen sie zu kommen hat, ist aber nichts Neues. Das habe ich schon in den 1990ern am Institut für Internationale Politikwissenschaft gemerkt. So geschieht es jetzt auch.

Kathleen Höll: Auch hier ist eine Bruchlinie: Traditionelle Politik gegen Wissenschaft.

Otmar Höll: Da ist Österreich schon ein spezieller Fall, verglichen etwa mit skandinavischen Staaten. Bei uns gibt es wenig Vertrauen zwischen Gesellschaft und Politik.

Auch nicht erst seit der Pandemie ...

Otmar Höll: Aber sie fungiert als Brennglas. Früher gab es in Österreich eine Große Koalition, die wie ein Zentralkomitee agierte, wo vieles hinter verschlossenen Türen stattfand. Debattenkultur gab es nie. Aber im Grunde hat die Politik-Skepsis ihren Ursprung in der Monarchie. Wir sind ein Untertanenvolk, das sich einerseits nichts sagen lassen will ...

Kathleen Höll: ... und sich andererseits nichts sagen traut. Man sieht die Obrigkeitshörigkeit ja auch am Schauspiel der Corona-Pressekonferenzen, wo die Regierung zu viert aufmarschiert und die Inhalte zweitrangig sind.

Und das ist Österreich-spezifisch?

Otmar Höll: Ja. Das ist die Untertanenmentalität aus der Habsburgerzeit. Und die Zwischenkriegszeit, die im Austrofaschismus gipfelte, war auch nicht gerade ein Erfolgsmodell.

Kathleen Höll: Dazu kommt der Katholizismus. Die Allianz aus Kirche und Kaisertum ist verheerend.

Noch einmal zur Großen Koalition: Da wurde zwar gestritten, aber immerhin miteinander geredet. Heute scheinen die Lager noch viel weiter auseinander.

Kathleen Höll: Ja, da weht heute ein ganz anderer Wind.

Otmar Höll: Die Große Koalition hat keine Verbesserung der politischen Kultur gebracht, wie wir sie in anderen Staaten sehen.

Zurück zur internationalen Ebene: In den USA gibt es nun einen Präsidenten, der davon spricht, dass nun die Zeit des „Heilens“ angebrochen sei. Wird das was?

Otmar Höll: Die USA brechen seit Jahrzehnten auseinander. Strukturell gesehen gleichen die USA einem Dritte-Welt-Land. Sie haben eine kleine Elite, eine sehr schwache Mittelschicht und eine enorm große, verarmende Masse. Wird schwierig, das zu kitten.

Sie haben die skandinavischen Länder so gelobt: Auch dort hat die extreme Rechte enormen Zuspruch. Auch dort polarisiert sich die Gesellschaft.

Kathleen Höll: Dazu etwas Grundsätzliches: Neue Bruchlinien haben auch mit der Sichtbarwerdung von Subkulturen zu tun. Gruppen, die bisher keine Stimme in der Politik hatten, können sich vernetzen und sich gegenseitig hochpushen in ihren Blasen. Das hat positive wie negative Seiten. Damit wird sich die Politik auseinandersetzen müssen.

Auch soziale Medien sind Brandbeschleuniger?

Kathleen Höll: Ja. Ob Brand oder nur Beschleuniger hat damit zu tun, wie man dazu steht.

Otmar Höll: Die Welt ist in den letzten 30 Jahren komplexer geworden. Krisen und Konflikte sind aufgetreten, die vielen das Gefühl gegeben haben, dass sie Angst vor sozialem Abstieg haben müssen. Zum Teil ist das ja auch eingetreten. Dieser Aspekt spielt bei der Polarisierung eine große Rolle und spielt den rechten Populisten in die Karten.

Bei Demos marschieren nun Extremrechte Seite an Seite mit Leuten, die mit rechtem Gedankengut eigentlich nichts am Hut haben, aber manchen Entwicklungen skeptisch gegenüberstehen. Entweder, man gilt als Impfeuphoriker oder als Wissenschaftsleugner. Gibt es keine Graubereiche mehr?

Kathleen Höll: Natürlich. Aber da spielen die Medien auch eine Rolle. Die polarisieren ja auch gerne.

Wenn wir nun den Befund haben: Die Welt ist in ihren Extremen ziemlich einzementiert. Was gibt es für Wege heraus? Hilft Mediation?

Kathleen Höll: Mediation bedeutet, dass zwei ein Verständnisproblem haben und durch Austausch auf eine gemeinsame Linie kommen wollen. In der Politik allerdings ist das Problem meist nicht, dass sich zwei Gruppen nicht verstehen, sondern dass sie unterschiedliche Interessen haben. Es wird also schwierig.

Was ist mit den gesellschaftlichen Extremen abseits der Politik?

Kathleen Höll: Für die gilt das Gleiche. Die Politik ist ja davon nur die Speerspitze. Auch bei gesellschaftlichen Extremen geht es um Interessen. Impfgegner und Impfbegeisterte können noch so lange miteinander reden, es wird nichts dabei herauskommen. Da ist die Wissenschaft gefordert.

Und zwar wie?

Kathleen Höll: Sie sollte den Skeptikern mehr Zeit widmen und fragen: Was brauchen die und welche Wahrheiten drücken sie eventuell aus? Etwa, was das Misstrauen gegen die Politik betrifft. Da ist ja, ganz allgemein gesprochen, durchaus was dran. Man hat oft das Gefühl: Wer am besten trickst, kommt in der Politik nach oben. Daher kommen diese Betrugsfantasien der Menschen. Das Gefühl, ich werd' übers Ohr gehauen, ist massiv. Also wo sollen diese Fantasien landen? Niemand achtet auf diese Leute, niemand vertritt sie, und es läuft ja tatsächlich ziemlich viel schief, was die Verfilzung von Politik und Finanzinteressen betrifft.

Das heißt, Sie sind skeptisch, ob wir aus diesem Schlamassel herauskommen?

Kathleen Höll: Nein, ich bin grundsätzlich optimistisch. Man braucht gar keine Mediation, man muss den Leuten nur zuhören. Viele Menschen fühlen sich gekränkt.

Sich ungerecht behandelt fühlen heißt aber nicht automatisch, auch ungerecht behandelt werden. Die Stürmer des Kapitols waren weiße Mittelständler, nicht die Ärmsten der Armen.

Kathleen Höll: Das stimmt. Es geht auch oft einfach um narzisstische Kränkungen. Umso wichtiger ist die genaue Analyse. In der Therapie muss man immer erst einmal klären: Worum geht’s denn? Ein Allheilmittel gibt es nicht.