KURIER-Bilanz: Das erste Jahr Türkis-Grün in Plus und Minus

Justizministerin Alma Zadic verhandelte jüngst das kontroverse Anti-Terror-Paket. Zwar schaffte sie es, die ÖVP-Idee einer „Sicherungshaft“ für Gefährder zu vertagen, das ebenfalls von Türkis gewünschte Gesetz gegen „religiös motivierte extremistische Verbindungen“ brachte ihr dennoch viel Kritik ein, zielt es doch – trotz neutraler Formulierung – klar auf den Islam ab. Demgegenüber hängt ein Herzensprojekt der Grünen, das Transparenzpaket, in der Warteschleife.

Coronabedingt in den Hintergrund gerückt ist die Arbeit von Klimaministerin Leonore Gewessler, zuständig für die grünen Leuchtturmprojekte. Sie wird 2021 zeigen müssen, was sie kann. Das Budget für Klimaschutz-Maßnahmen kann sich jedenfalls sehen lassen.

Und Werner Kogler, Vizekanzler? Er ist Motivator und Streitschlichter, wenn seine Grünen wieder einmal von den Türkisen in Bedrängnis gebracht wurden. Dann zeigt er intern die grüne Handschrift auf, dann ordnet er die Maßnahmen der Regierung im Sinne der Grünen ein – im Prinzip also dasselbe, was er vor einem Jahr auf der Bühne des Bundeskongresses tat.

Besonders unangenehm für die Grünen war das sture Aussperren von Flüchtlingskindern aus Moria durch die ÖVP (auch Außenminister Alexander Schallenberg beschädigte sich in der Frage). Die Grünen mussten im Nationalrat entgegen ihrer Überzeugung mit der ÖVP und der FPÖ gegen eine Aufnahme stimmen. Koalitionsräson tat hier besonders weh, die Grünen haben in diesem Jahr sehr viel an Pakttreue geleistet.

Die Grünen verschieben ihren für Jahresbeginn geplanten Bundeskongress. Der offizielle Grund ist Corona. Im Sommer, wenn Menschenansammlungen wieder möglich sind, wollen die Delegierten zusammenkommen. Bis dahin will die Parteiführung den Delegierten, die vor einem Jahr mit hochgehaltenem grünen Kärtchen für die Koalition mit der ÖVP stimmten, etwas vorweisen können. Und sich Debatten darüber, wie sehr sich die Grünen in der Koalition haben unterbuttern lassen, ersparen.

Doch da hat Kogler auch ein gutes Argument: Die ÖVP lässt den Grünen im Bund zwar oft wenig Raum. Aber in Wien warf die SPÖ die Grünen gleich ganz aus der Regierung – weil sich einige rote Bezirkskaiser über ein paar läppische Radwege echauffierten.