Darauf muss Sebastian Kurz beim Handshake mit Trump achten

Laut Verra ist Trumps Körpersprache dadurch besonders auffällig, dass er seine Bewegungen nicht anpasst: "Wenn sich zwei Ghetto-Brüder in New York ausladend begrüßen, dann passt das zusammen. Wenn es nur einer macht, dann wird es asymmetrisch."

Trump zieht seine Gesprächspartner immer dramatisch zu sich, was auf einen Ruck Nähe erzeugt. Er schüttelt auch immer sehr heftig und legt danach seine Hand auf die seines Gesprächspartners. Verra sieht darin allerdings nicht unbedingt ein Zeichen von Dominanz, der auffällige Handschlag des US-Präsidenten ist immer gleich, obwohl sich inzwischen sogar ihm freundlich gesinnte Medien darüber lustig gemacht haben.

"Er hat einfach eine geringe Propriozeption - Selbstwahrnehmung. Manchmal wirkt er in seiner Körpersprache sogar etwas etwas weiblich, was er sicher nicht beabsichtigt", meint Verra. "Er beherrscht die feine Körpersprache nicht und wirkt daher ungeschickt. Politiker sind auch nur Menschen."

Kurz wirkt "alt" - auf eine positive Art

Sebastian Kurz werde von Gesprächspartnern trotz seiner Jugend sehr ernstgenommen, meint Verra. "Sein Habitus vermittelt Überlegtheit. Bei Handshakes hat er eine eher langsame Körpersprache", so der Experte. "Er wirkt also körpersprachlich gesehen „alt“, auf eine positive Art. Er ist langsam, gelassen, erhaben. Allerdings damit auch wenig mitreissend."

Nähe würde Kurz hingegen offensichtlich "kaum aushalten", was bei dem Wangenkuss mit Jean-Claude Juncker sichtbar geworden sei. Verra: "In dem Moment hat er viel an Souveränität verloren. Er vermittelt zwar durch sein Vorbeugen eine gewisse Nähe, bleibt aber mit seiner Hüfte weit weg."