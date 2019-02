Schüssel im Weißen Haus: Als die USA alles wissen wollten

Heidi Glück, Pressesprecherin Schüssels, war bei der Visite nicht dabei, aber ein paar Wochen davor in den USA, im Rahmen eines Leadership-Besucherprogrammes des State Departments. Sie erinnert sich, dass sie gleich nach Ankunft – die Amerikaner wussten natürlich, dass sie im Kabinett Schüssel arbeitete – „abgefangen“ und vier Stunden „gegrillt“ wurde. Vier Beamte wollten alles wissen über die EU, über den Kanzler, über die Außenpolitik. „Das war sehr professionell, die wollten einfach vorbereitet sein“, sagt Glück.

Vorbereitet waren sie darauf, dass Schüssel auch bei solchen Besuchen nicht aufs Joggen verzichten wollte. Vier Jahre zuvor war er in New York einfach losgelaufen, eine US-Sicherheitsbeamtin, beste Läuferin, kam in Straßenschuhen gerade mit. In Washington traf Schüssel 2001 erstmals mit Bush im Weißen Haus zusammen – der Empfang kurz nach dem Terror von 9/11 galt als Anerkennung für den Abschluss der Restitutionsverhandlungen. Und war Schüssel Genugtuung nach den EU-Sanktionen wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung. andreas Schwarz