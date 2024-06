Covid-Zertifikate: Prozess gegen FPÖ-Hafenecker am 16. und 17. Juli

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss sich am 16. und 17. Juli rund um den Vorwurf gefälschter Covid-Testzertifikate am Bezirksgericht Purkersdorf in Niederösterreich verantworten. Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten, teilte diese Termine am Freitag auf APA-Anfrage mit. Angelastet wird Hafenecker Datenfälschung als Bestimmungstäter, es gibt vier weitere Angeklagte.

Nach Angaben von Eisenmagen wird einem der Beschuldigten die Datenfälschung an sich angelastet. Vier weitere Personen - unter ihnen ist auch Hafenecker - sollen Bestimmungstäter gewesen sein, so der Vorwurf. Der Strafrahmen beträgt bis zu einem Jahr Haft.