Countdown zu Türkis-Grün: Ministerliste und Koalitionspakt schon diese Woche

Koalition der Gewinner

Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand damit gerechnet, dass es in Österreich mit Jahresbeginn 2020 bereits wieder eine neue Bundesregierung geben würde. Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019 hat der alten türkis-blauen Regeirung jedoch ein jähes und unerwartetes Ende gesetzt. Kanzler Sebastian Kurz hatte Neuwahlen ausgerufen und diese am 29. September mit 37,5 Prozent klar gewonnen. Die SPÖ ist auf 21 Prozent, die FPÖ auf 16 Prozent gefallen. Die Grünen schafften mit 13,9 Prozent souverän ihren Wiedereinzug ins Parlament. Bei Türkis-Grün koalieren also die Wahlgewinner miteinander.

Im Sommer war die Zustimmung zu einer türkis-grünen Koalition laut OGM noch bei mageren vier Prozent gelegen, inzwischen ist sie auf über vierzig Prozent geklettert.