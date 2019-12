Kogler bereit für Bundeskongress, Fahrplan zur Angelobung steht

Sie redeten den ganzen Samstag – und sie werden das in den kommenden Tagen noch tun. Doch der entscheidende Zwischenschritt auf dem Weg zur ersten türkis-grünen Bundesregierung scheint am Samstag gelungen zu sein: Wie dem KURIER bestätigt worden ist, sollte noch in der Nacht auf Sonntag jenes eMail verschickt werden, auf das innenpolitische Beobachter seit Wochen warten: die Einladung, mit der die Parteispitze ihre Basis zum Bundeskongress, kurz BuKo, einlädt.

Wie berichtet, muss diese Versammlung zwingend dem Koalitionspakt und der Ministerliste zustimmen, ehe die Öko-Partei in eine Koalitionsregierung eintreten darf.

Die statutarische Vorlaufzeit für den BuKo beträgt zumindest eine Woche, und damit wird aller Voraussicht nach am nächsten Samstag (4. Jänner) darüber abgestimmt, ob die Grünen zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Bundesregierung teilnehmen.