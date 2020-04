Risikopersonen werden von Krankenkassen ausfindig gemacht

Risikopersonen, die vor dem Coronavirus besonders geschützt werden müssen, sollen nun von den Krankenkassen ausfindig gemacht werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen im Ö1-Morgenjournal. Möglich sei das durch Rückschlüsse aus den Medikamenten, die die Menschen nehmen. Wenn die Namen feststehen, sollen die Personen kontaktiert werden; der besonders gefährdete Kreis kann dann verpflichtend dienstfrei gestellt werden. Oder es gelte ein verpflichtendes Homeoffice.

Fehler in Tirol

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) will mögliche Fehler in Tirol in Zusammenhang mit der Coronakrise aufklären. Er schließt zwar nicht aus, dass die späten Maßnahmen zur Verbreitung des Virus aufgrund von Drucks von „Wirtschaftslobbys“ erfolgt seien. Er glaubt das zwar nicht. „Aber wir sollten das später sauber und seriös aufklären“, sagte Anschober.

„Die Containmentstrategie, die ja grundsätzlich eine gute ist, ist in diesem Fall nicht so 100 Prozent gelungen, um es sehr vorsichtig zu sagen“, meinte Anschober weiter.