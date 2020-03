Ausgangsbeschränkung in Tirol: Wie die Innsbrucker sie umsetzen

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat in Tirol eine der gravierendsten öffentlichen Maßnahmen der Geschichte zur Folge: Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) kündigte in einer Erklärung an, eine "Verkehrsbeschränkung" zu verordnen, also eine Ausgangsbeschränkung. Oft ist in diesem Zusammenhang auch von "De-facto-Ausgangssperre" zu lesen. Ausnahmen seien nur Notfälle oder wenn die Menschen Lebensmittel und Medikamente einkaufen bzw. zur Arbeit müssten. In Innsbruck setzen die Menschen jene Verschärfung aktuell großteils bereits um - zur Gänze eingehalten werden sie zur Zeit aber noch nicht, wie unser Lokalaugenschein zeigt.

Ausgangsbeschränkung in Tirol: Innsbruck (fast) leer