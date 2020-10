Coronavirus: Rendi-Wanger fordert Schnelltest-Strategie

Seit Wochen fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Antigen-Schnelltests zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In einer Pressekonferenz Montagvormittag forderte sie die Regierung auf, entsprechende Einkäufe zu tätigen, solange noch Tests am Markt verfügbar seien. Zum Einsatz kommen könnten diese zunächst vor allem in Pflegeheimen sowie als Massentests an Orten mit vielen Menschen, etwa bei Veranstaltungen kultureller Art oder an Universitäten und Schulen.

In Österreich gebe es zwar noch kein exponentielles Wachstum, die Lage sei aber ernst, befand Rendi-Wagner. Die Verantwortung dafür schiebt sie der Koalition zu, die zu früh und ohne Plan gelockert habe: "Dieser hohe Anstieg der Infektionen ist hausgemacht." In Italien gebe es gemessen an der Bevölkerung nur ein Drittel der österreichischen Fälle, was zeige, dass es nicht so weit kommen hätte müssen: "Die Regierung hinkt dem Virus nicht nur einen sondern bereits zwei Schritte hinterher."