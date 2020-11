Corona: SPÖ will der Verlängerung des Lockdowns zustimmen

Als „dramatisch“ und „zugespitzt“ bezeichnet SPÖ-Chefin und Infektiologin Pamela Rendi-Wagner die gegenwärtige Entwicklung der Infektionszahlen in Österreich. „Bei den Neu-Infektionen liegen wir über dem EU-Schnitt und fast doppelt so hoch wie Deutschland“, sagt Rendi-Wagner. „Was die Auslastung der Intensivbetten angeht, sind wir in einzelnen Bundesländern wie Oberösterreich bereits an die Grenzen stoßend.“