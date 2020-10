Corona: Maßnahmen gegen private Partys

Halloween steht vor der Tür. Während sich üblicherweise an diesem Tag die meisten vor blutverschmierten Gesichtern und Horrorclowns fürchten, warnt die oberösterreichische Landesregierung vor etwas ganz anderem: Garagenpartys und Stadelfeste. Denn die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) rief deshalb am Mittwoch für Oberösterreich verschärfte Maßnahmen aus.

„Wenn die Infektionszahlen weiter so steigen, wird es kritisch in unseren Krankenhäusern“, warnt Stelzer in einer Videobotschaft die Bevölkerung. 4.773 Menschen sind in Oberösterreich aktuell (Stand Mittwoch) mit Covid-19 infiziert. Alleine von Dienstag auf Mittwoch gab es 901 Neuinfektionen – die meisten davon im privaten Bereich.

In Tirol und Salzburg gilt Verordnung bereits

Laut Stelzer gelte es, einen weiteren Lockdown zu verhindern, sich an die Regeln zu halten und „keine Schlupflöcher“ zu suchen. Ab Freitag sollen deshalb „rechtliche Schritte gegen unkontrollierte Partys“ gesetzt werden. Konkret betrifft diese Reglementierung Räumlichkeiten, die nicht für den Wohnzweck bestimmt sind, wie etwa Garagen, Stadeln oder Hütten.