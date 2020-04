Kurz im Kreisky-Zimmer auf Schüssels Spuren - diesmal ohne Empörung

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird also heute eine Rede zur Nation halten, zum 75. Gründungstag der Zweiten Republik. Um 11 Uhr live aus seinem Büro, dem holzvertäfelten Kreisky-Zimmer im Bundeskanzleramt. Und ORF 2 wird die Rede live übertragen. So weit so gut. Doch blicken wir heute zu Beginn dieser Woche - es ist die siebente seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen - 15 Jahre zurück. Im Mai 2005 hielt Bundeskanzler Wolfgang Schüssel eine TV-Ansprache zum 50. Jubiläum des Staatsvertrags. Gegen alle Usancen wurde die Rede auch damals vom ORF übertragen - damals waren Monika Lindner und der berüchtigte Chefredakteur Werner Mück an der Spitze. Es hagelte geharnischte Kritik von allen Seiten: Alle politischen Parteien (außer die ÖVP natürlich) kritisierten die Entscheidungen, Stiftungsräte, Redakteursräte des ORF empörten sich öffentlich, der Stiftungsrat kam zu einer Sondersitzung zusammen, die Grünen brachten später sogar eine Klage ein. Denn eine Live-Rede im ORF - das war natürlich nur dem Bundespräsidenten vorbehalten, und das war damals Heinz Fischer.

Und jetzt wird es besonders lustig. Wie in der Austria Presse Agentur vom 11. Mai 2005 nachzulesen ist ereignete sich auch folgendes: "Grünen-Chef Alexander Van der Bellen sorgte für Aufsehen, als er im Parlament vor laufenden Kameras die Nachrichten- und Informationssendungen des ORF wegen ihrer ÖVP-Nähe kritisierte. Der Grüne ORF-Stiftungsrat Pius Strobl sah eine "Schamgrenze überschritten" und will dies in einer Sondersitzung des obersten ORF-Aufsichtsgremiums erörtern. Strobl begehrte daher in einem Offenen Brief an die ORF-Spitze Auskunft darüber, wie diese "Werbe- und Propaganda-Sendung für den ÖVP-Parteiobmann" zu Stande gekommen sei."