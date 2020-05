Corona-Hilfen neu: Milliarden fließen direkt an Unternehmen

Vier Milliarden Euro zu Beginn der Krise stellt die Bundesregierung an Hilfen in Aussicht. Am 18. März verkünden Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel das

38 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfspaket.

Darin enthalten: der vier Milliarden Euro schwere Krisenbewältigungsfonds, 15 Milliarden Euro für Nothilfen, neun Millionen für Kreditgarantien und rund 10 Milliarden Euro für Steuerstundungen



12 Mrd.Euro für Kurzarbeit

stehen derzeit zur Verfügung, die rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze in Österreich sichern sollen. Allein im produzierenden Bereich handelt es sich um 350.000 Arbeitsplätze, im Handel um 300.000 und in Hotellerie und Gastronomie um rund 100.000 Arbeitsplätze.

Dem gegenüber stehen 532.693 Arbeitslose per 18. 5.

Zum Vergleich: Mitte Mitte April gab es den vorläufigen Höchststand mit 588.205 Arbeitslosen

153.000 Härtefallfonds-Anträge

hat die Wirtschaftskammer in Phase I (16. 3.–15. 4.)

bearbeitet, 160 Millionen Euro wurden ausbezahlt; das entspricht durchschnittlich 1.046 Euro pro Selbstständigem. Phase II gilt für den Betrachtungszeitraum vom 16. 4. 2020 bis zum 15. 5. 2020