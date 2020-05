Deutsche Regierung einigt sich auf Lufthansa-Rettung

Die wochenlangen Verhandlungen um die Zukunft der wegen der Corona-Krise taumelnden Lufthansa kommen wohl heute zu einem Ende: Demnach steigt der deutsche Staat bei der Fluglinie ein. Wie der Spiegel berichtet, ist ein Regierungsvertreter gerade auf dem Weg nach Frankfurt, um den Deal abzuschließen.

So soll der umstrittene Schritt im Detail aussehen: Der Staat wird sich demnach mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Lufthansa beteiligen - und ihr darüber hinaus weiteres Kapital zur Verfügung stellen. Zudem sichert der Konzern der deutschen Regierung zwei Plätze im Aufsichtsrat zu. Die Gesamtkosten der Investition dürften sich auf etwa neun Milliarden Euro belaufen.